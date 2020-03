Virvelle promuove la formazione per l’avvio di impresa con il corso gratuito “Yes i start up”, Destinato ai giovani con un sogno imprenditoriale

Salerno, 02 marzo 2020 – Promosso da ANPAL, a cura dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), Virvelle offre il corso di formazione gratuito “Yes I Start up” che aiuta i giovani a realizzare il sogno di mettere in piedi un’attività, in programma dal 25 marzo. Destinato ai NEET, tra i 18 e i 29 anni, disoccupati e non impegnati in un regolare corso di studi o di formazione professionale, con una forte attitudine all’imprenditorialità, assieme alla voglia di mettersi in gioco, il progetto si pone l’obiettivo di formare all’autoimpiego, proponendo delle lezioni mirate a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria innovativa idea imprenditoriale. Allo scopo di rendere i candidati autonomi nella definizione del proprio business plan da presentare per accedere al fondo “SELFIEmployment” che, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, finanzia piani di investimento inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, il percorso di formazione e accompagnamento all’avvio di impresa comprende tutte quelle informazioni utili a creare un piano chiaro ed efficace, nei propositi e nei contenuti, accompagnati da tutta la documentazione richiesta, con un focus particolare sugli adempimenti necessari per prendere parte alla misura. I partecipanti al corso potranno, inoltre, ottenere fino a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo, in fase di presentazione di domanda di finanziamento agevolato. Il corso ha una durata di 80 ore di aula, suddivise in due fasi:

formazione di base per l’avvio d’impresa (60 ore)

assistenza tecnico-specialistica (20 ore)

Potrai verificare i tuoi requisiti, compilando il form al seguente link: www.virvelle.com/academy/sviluppo-personale/yes-i-startup-formazione-per-lavvio-di-impresa/

LUOGO: Virvelle, trav. Piazzetta Barracano n.13, Salerno

PER INFO: 089/221440 | segreteria@virvelle.com | www.virvelle.com

