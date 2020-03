” Vincerò ” di Noi per Napoli, un ringraziamento ed un appello per chi salva vite umane…

L’Associazione Culturale Noi per Napoli,dopo il lancio del messaggio #Iorestoacasa #conlamusicanelcuore , intende ringraziare , attraverso la dedica di questo stupendo brano operistico Nessun dorma tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini, intonato dal bel canto dei suoi artisti, il soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, tutto il personale sanitario DELL’OSPEDALE COTUGNO e DELL’OSPEDALE DEI COLLI augurando che il Covid-19 possa essere sconfitto e vinto dal loro instancabile ed ammirevole operato!

” Vincerò ” e’ il culmine della romanza, portatore di un messaggio di speranza, di inno alla vita per coloro che in questo terribile periodo di pandemia del Covid-19 stanno sacrificando la propria vita per salvare vite umane.

Ringraziamento,augurio,sensibilizzazione, appello accorato che Noi per Napoli vuole lanciare attraverso la musica ed il canto, capaci di toccare profondamente l’animo umano, a collaborare in maniera responsabile con i sanitari, con una semplice modalità per combattere questo virus e cioè restando a casa per interrompere la catena e la diffusione del contagio, unica medicina ora utilizzabile, ma anche appello alla SOLIDARIETÀ,contribuendo attraverso la campagna di raccolta fondi promossa dagli Ospedali Cotugno e Pascale per la ricerca e la sperimentazione del vaccino contro il covid-19,di cui vi alleghiamo il link: Clicca qui

Siamo chiamati allora a contribuire,ognuno per la propria parte,in maniera responsabile con coscienza civile, rispettando tutte le norme del governo e contemporaneamente con la generosità del cuore !

