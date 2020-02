Vigili assunti a Napoli, Sapignoli (Lega): “grazie allo stanziamento di fondi voluto da Salvini”

“I 51 vigili urbani assunti nelle scorse ore dal Comune di Napoli sono frutto dello stanziamento di fondi straordinari voluto dall’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini e non certo della volontà o capacità dell’amministrazione comunale di Napoli o dell’attuale Governo giallo-rosso, come in queste ore vorrebbe far credere l’amministrazione di Luigi De Magistris per bocca dell’assessore Clemente. È solo grazie a Matteo Salvini se oggi i comuni italiani, tra cui quello di Napoli, possono permettersi un incremento sostanziale del contingente di forze di polizia a disposizione del territorio”.

È quanto dichiara in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.

