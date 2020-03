Videoconferenza a Benevento con sindacati e Confindustria

A seguito del positivo esito dell’incontro da remoto, il prefetto ha proposto un nuovo incontro per venerdì 3 aprile al quale parteciperà anche il direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, per un ulteriore approfondimento.

Il prefetto ha assicurato che verificherà, con mirati accertamenti delle Forze di Polizia, il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutelare i lavoratori dal pericolo del contagio Covid-19. Per quanto riguarda la fornitura di strumenti individuali di protezione, il presidente di Confindustria ha assicurato l’impegno della associazione a supportare le aziende nella fornitura dei dispositivi (tute, mascherine, guanti ecc.) per i lavoratori.

I sindacati Cisl, Uil e Cgil, insieme al presidente di Confindustria, si sono riuniti ieri in videoconferenza con il prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta per esaminare la situazione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

