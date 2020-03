VGP pubblica il suo primo report sulla corporate responsibility

Milano, 19 marzo 2020: VGP NV (‘VGP’ oppure ‘Il Gruppo’), leader europeo per lo sviluppo e la gestione di parchi logistici e semi-industriali di alta qualità, ha annunciato la pubblicazione del suo primo Report sulla Corporate Responsibility.

Grazie al continuo dialogo con i propri stakeholder e guidato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, VGP ha individuato alcuni obiettivi di particolare rilievo, rispetto ai quali l’azienda può offrire un contributo ancor più significativo.

Il primo Corporate Responsibility Report di VGP sottolinea i progressi e l’impegno dell’azienda nell’incrementare gli sforzi verso un business quotidiano sempre più sostenibile. Il report mostra come VGP affronti la sostenibilità aziendale, delinea le politiche e le linee guida che la società è tenuta a osservare ed evidenzia gli ulteriori obiettivi di sostenibilità che VGP si è prefissata per il 2020. Il Report è stato redatto in conformità con i GRI Standard.

Nel corso del 2019, VGP ha già avviato e realizzato numerose iniziative, quali il lancio di VGP Energie Rinnovabili, una nuova linea separata di business di proprietà al 100% di VGP N.V., per capitalizzare lo spazio disponibile sui tetti dei parchi VGP per gli impianti fotovoltaici e la maggior parte delle tecnologie energetiche; l’impegno a ottenere, a partire da quest’anno, le certificazioni BREEAM per tutti i nuovi edifici (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e il lancio della Fondazione VGP.

“Questo è il nostro primo Report di Corporate Responsibility, che mira a sottolineare la nostra intenzione di andare oltre il successo nella creazione di valore per i nostri clienti e azionisti, in quanto desideriamo anche restituire qualcosa alla società e al pianeta. Comportamento questo prioritario nella nostra attività quotidiana. La responsabilità d’impresa non è solamente ‘bella da avere’; ma è parte integrante della nostra strategia ed è guidata dal nostro principio aziendale di Building Tomorrow Today. Per il 2020 intendiamo potenziare i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile e riteniamo che il settore privato giochi un ruolo importante nella creazione di soluzioni che contribuiscano a far crescere l’economia e ad affrontare sfide come il cambiamento climatico” – ha dichiarato Jan Van Geet, CEO di VGP.

Per accedere al Report completo: Clicca qui

Video: https://youtu.be/ejxUoosu4WY

VGP

VGP è una delle principali società paneuropee che possiede, sviluppa e gestisce parchi logistici e semi industriali di alta qualità. VGP gestisce un modello di business completamente integrato con capacità e competenze consolidate in tutte le fasi dello sviluppo del progetto. L’azienda ha un portfolio di terreni da sviluppare (di proprietà o già assegnati) di 6,2 milioni di m² e la strategia si focalizza sullo sviluppo di parchi logistici e semi industriali. Fondata nel 1998 nella Repubblica Ceca come impresa di sviluppo immobiliare a conduzione familiare, oggi VGP conta uno staff di circa 220 dipendenti e possiede e gestisce asset in 12 Paesi europei direttamente e tramite VGP European Logistics e VGP European Logistics 2, entrambe in joint venture con Allianz Real Estate. A dicembre 2019, il Gross Asset Value di VGP, incluse le joint venture al 100%, ammontava a 2,77 miliardi di euro e la società aveva un Net Asset Value (EPRA NAV) di 741 milioni di euro. VGP è quotata all’Euronext di Bruxelles e alla Borsa di Praga (ISIN: BE0003878957).

