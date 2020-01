Usa applica nuove sanzioni all’Iran

“Finché sarò presidente degli Stati Uniti, all’Iran non verrà mai permesso di avere l’arma nucleare”. Così Donald Trump ha detto all’inizio della sua dichiarazione alla Casa Bianca.”L’Iran sembra adesso essere in svantaggio, è un bene per tutto il mondo. Nessun americano è stato ucciso grazie alle precauzioni che avevamo preso”, ha aggiunto, spiegando che “le sanzioni severe contro l’Iran resteranno finché non cambierà atteggiamento”. Il presidente Usa ha difeso l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani avvenuta il 3 gennaio in un raid Usa a Baghdad, affermando che era “il maggior terrorista del mondo”, e aggiungendo che le mani di Soleimani erano “ricoperte di sangue”. “Responsabile di alcune delle peggiori atrocità, alimentava guerre civili sanguinose in tutta la regione”, ha spiegato il Presidente. “Pianificava attentato contro obiettivi americani, ma noi glielo abbiamo impedito”, ha aggiunto. Il presidente ha annunciato ulteriori sanzioni “immediate” contro l’Iran. E ha detto: chiederò un maggiore coinvolgimento della Nato.

