Urbanistica: Caldoro, la Regione Campania penalizza i Comuni e blocca l’economia

“La sinistra che governa la Regione penalizza i Comuni e paralizza l’economia. La mancanza di una proroga dei termini per la presentazione dei Puc comporterà la nomina di centinaia di commissari ad acta nei Comuni”. Lo scrive Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Il consigliere Cesaro aveva individuato una strada, un errore non seguirlo. Ora sarebbe opportuno intervenire sull’iter della legge urbanistica per non penalizzare ulteriormente gli Enti locali” conclude.

