Un “tavolo virtuale” ad Avellino per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Riunione in videoconferenza stamattina nella prefettura di Avellino. Intorno al “tavolo virtuale”, convocato dal prefetto di Avellino Paola Spena, i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali per esaminare le principali problematiche del mondo del lavoro a seguito delle misure disposte per contrastare la diffusione del virus COVID 19.

Ampia la condivisione delle misure adottate per garantire i livelli di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, tra le quali: rispetto delle misure di distanziamento oltre che durante la prestazione lavorativa anche in entrata ed uscita dai luoghi di lavoro, contingentamento del personale con ricorso a ferie, lavoro agile o flessibile, limitazione delle presenze nelle parti comuni e degli ambienti interni ed esterni.

Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori impegnati a garantire i servizi essenziali, quali sanità, commercio, servizi di pulizia ecc., per i quali le categorie datoriali e sindacali sensibilizzeranno gli associati ad evitare situazioni di sofferenza nei settori più esposti. È stata richiesta la chiusura domenicale degli esercizi commerciali, anche per disincentivare ulteriormente le uscite da casa, e accolta con favore la possibilità di accesso ai nuovi ammortizzatori sociali istituiti per i lavoratori autonomi.

Il tavolo istituzionale permanente rimarrà attivo per monitorare e seguire l’evoluzione delle misure adottate.