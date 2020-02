Un cuore che fa bene alle donne: per San Valentino quello di Cuori di Sfogliatella sostiene il Telefono rosa

In omaggio nelle Lounge Italo di Napoli centrale, Roma Termini e Milano Centrale

La classica sfogliatella frolla napoletana diventa un cuore, racchiuso da un packaging speciale e con una sorpresa: è la proposta per San Valentino delle pasticcerie Cuori di Sfogliatella di Napoli.

Dal 1 al 14 Febbraio nei tre punti vendita del brand in piazza Garibaldi, corso Novara e Via Toledo sarà disponibile una sfogliatella in edizione limitata, a forma di cuore e ripiena di cioccolato. Ogni scatolina conterrà versi di poesie d’amore di poeti come Pablo Neruda, Alda Merini, Charles Baudelaire ma soprattutto, tutto il ricavato della vendita sarà devoluto alla Onlus Telefono Rosa per contribuire alla sistemazione di una delle case rifugio gestite dall’associazione. Saranno acquistate lenzuola, stoviglie e tutto il necessario per la vita di una nuova casa. Sarà realizzata una sala giochi per i bambini che sono ospiti con le mamme. Il resoconto del contributo ricevuto da Cuori di Sfogliatella sarà pubblicato sui canali social del Telefono Rosa.

“Abbiamo scelto uno dei prodotti più amati, simbolo eterno dell’amore e di San Valentino”, racconta Antonio Ferrieri, fondatore delle pasticcerie Cuori di Sfogliatella. “Lo scorso anno il nostro Cuore con le poesie è stato un successo, per questo abbiamo deciso di replicare anche quest’anno questo prodotto e doneremo tutto il ricavato al Telefono Rosa perché vogliamo ricordare che l’amore vero non è mai violento”.

Cuori di Sfogliatella è il brand fondato da Antonio Ferrieri, ideatore della sfogliatella più grande del mondo entrata nel Guinness dei Primati, della sfogliatella fritta, del Konosfoglia, delle sfogliatelle salate; della Vesuviella, la sfogliatella a forma di Vesuvio, e della Borbonica, la sfogliatella che racchiude un ripieno di ricotta e babà. Ogni giorno nei laboratori di Corso Novara, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, prendono forma centinaia di sfogliatelle nella versione classica e in tante varianti golose. Dal 1987 Antonio Ferrieri produce e distribuisce il meglio della tradizione pasticciera napoletana sia dolce che salata. Il brand Cuori di Sfogliatella è da 30 anni all’avanguardia nel brevettare nuovi prodotti che consentono un’evoluzione della classica sfogliatella napoletana con oltre 30 gusti differenti.

Anche Italo ha deciso di sostenere la raccolta fondi di Telefono Rosa regalando i Cuori di Sfogliatella ai propri passeggeri di passaggio nella Lounge di Napoli Centrale, Roma Termini e Milano Centrale per festeggiare tutti gli innamorati.