Un commissario prefettizio per Giugliano in Campania

Sospeso il consiglio comunale di Giugliano in Campania, dopo le dimissioni di 19 consiglieri su 32.

Il prefetto di Napoli Marco Valentini, che con la sospensione del consiglio ha avviato la procedura di scioglimento dell’ente, ha nominato come commissario prefettizio per la sua temporanea gestione il prefetto in pensione Umberto Cimmino.