Un anno per la Campania, De Luca: Raggiunti traguardi storici

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina ha illustrato nel corso della ormai consueta conferenza stampa di fine anno tutti i risultati raggiunti e le iniziative intraprese dal governo regionale nel 2019. Tanti i temi toccati: dalla Sanità con l’uscita dal commissariamento al Lavoro con i bandi in corso per l’assunzione di 10mila giovani nella Pubblica Amministrazione. E poi il Bilancio con il recupero di 5,6 miliardi di debiti storici, la Cultura, la Scuola, i Trasporti, le Politiche sociali, la Ricerca, l’Ambiente, le Infrastrutture, l’Agricoltura, l’Urbanistica. Il Presidente De Luca ha ricordato, tra le tante cose fatte, le Universiadi Napoli 2019, organizzate esclusivamente con fondi regionali, e annunciato per il 2020 una serie di iniziative di sostegno delle donne.

Un anno per la Campania 2019

