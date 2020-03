Tratti in arresto due pregiudicati responsabili del furto di un’autovettura. Denunciati anche per inosservanza alle disposizioni per il contenimento del coronavirus

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, nella nottata di oggi, 11 marzo, hanno tratto in arresto due uomini, E.E. di anni 44 e B.O. di anni 42, entrambi originari dell’agro nocerino-sarnese, pregiudicati per delitti contro il patrimonio, resisi responsabili del furto di un’autovettura parcheggiata in una via del centro di Salerno. Gli agenti intervenivano prontamente in seguito alla segnalazione alla Sala Operativa della Questura di un sistema antifurto satellitare e si mettevano sulle tracce della vettura grazie alla geolocalizzazione della stessa, raggiungendola dopo un rapido inseguimento. All’altezza del quartiere Fratte, i due malviventi arrestavano la marcia dell’autovettura per darsi a precipitosa fuga nelle strade adiacenti. Prontamente i poliziotti bloccavano l’uomo alla guida, mentre il complice veniva raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi. I due uomini venivano dunque accompagnati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, al termine dei quali venivano tratti in arresto per furto aggravato e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari per il successivo giudizio di convalida. A loro carico scattava anche la denuncia per inosservanza all’art. 650 c.p., in considerazione delle norme attualmente vigenti che limitano la circolazione delle persone sul territorio nazionale per il contenimento della diffusione del contagio da virus COVID-19.