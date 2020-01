Trasporto, c’è il via libera dal Ministero: entro fine gennaio 6 nuovi treni in servizio su Vesuviana e altre linee Eav

Dopo il colloquio di ieri con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, lo stesso ministro oggi ha comunicato al Presidente De Luca che entro la fine del mese di gennaio saranno rilasciate le attese autorizzazioni da parte della nuova Agenzia ministeriale, per lo sblocco di 6 treni dell’Eav. In tempi brevi quindi i nuovi mezzi saranno in circolazione sulla rete Eav. Lo sblocco consentirà di dare un contributo al miglioramento del servizio di trasporto pubblico sulla rete urbana e metropolitana.

