Trasporti, Beneduce (Fi): “Su lavoratori interinali ennesimo fallimento governance EAV”

“Ennesimo fallimento della governance EAV, che rifiutandosi di rinnovare il contratto a 40 lavoratori interinali ha fatto così marcia indietro rispetto ad un terreno percorso senza remore per 18 lunghi mesi”. Lo dichiara la consigliera di Forza Italia Flora Beneduce, componente dalla Commissione Trasporti della Campania.

“Solidarietà ai dipendenti che in questo modo si sono visti sottrarre, dalla sera alla mattina, la prospettiva di un lavoro”, prosegue l’esponente azzurro.

“Un contraccolpo che subiranno anche i cittadini – conclude Beneduce –, visto che, nelle more che le procedure di assunzione in corso presso l’azienda si concludano definitivamente, il servizio di trasporto pubblico locale finirà per essere ulteriormente sguarnito e senza personale”.

