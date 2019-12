Torre del Greco: l’Accademia Magna Graecia presenta il progetto “RITROVA-MENTI”, ideato dall’attrice Sarah Falanga

Per l’edizione 2019 dell’iniziativa “NATALE DA FAVOLA” organizzata dal Comune di Torre del Greco, l’Accademia Magna Graecia presenterà il progetto “RITROVA-MENTI”, ideato dall’attrice Sarah Falanga. L’evento sarà articolato in due momenti spettacolari a ingresso gratuito, previsti per il 26 e 27 dicembre. che avranno luogo presso la sala conferenze dell’ex orfanotrofio SS. Trinità.

Il primo sarà “NATALE IN CASA DI DONNE”, liberamente tratto da Eduardo De Filippo, e si realizzerà il 26 dicembre 2019, alle ore 21.00. Lo spettacolo è un’importante sperimentazione sulla dimostrazione dell’universalità della drammaturgia di Eduardo De Filippo – “…è una mia esigenza emotiva ed intellettuale!”, afferma l’attrice Sarah Falanga.

“L’interpretazione tutta al femminile dei personaggi del celebre copione “Natale in casa Cupiello”, troppo imitato e scimmiottato, è una grande sfida tesa a dimostrare che se è vero che Eduardo ha scritto testi di essenza e contenuto universale tanto da guadagnarsi un posto tra “i miti” del teatro, è anche vero che quella stessa drammaturgia non perderà la sua verità e la sua essenza se interpretata e non imitata…e l’universalità non conosce limiti di tempo, di maschere, di sesso”.

Allieva di Vittorio Gassman, Sarah Falanga è una nota attrice teatrale e cinematografica, nonché cantante e doppiatrice. Inoltre a febbraio, insieme a FRANCESCA PEZZELLA, la vedremo nelle vesti di protagonista sugli schermi di RaiUno nella serie “L’AMICA GENIALE 2 – Storia del nuovo cognome”.

Ma l’attività della Falanga non si limita solo al mondo dello spettacolo. Nel 2006, l’attrice ha fondato l’Accademia della Magna Graecia del Parco Archeologico di Paestum, della quale è presidente. Si tratta di una delle poche accademie preposte alla valorizzazione dei beni archeologici e ambientali tramite l’azione teatrale, oltre ad essere l’unica in Italia ad avere sede all’interno di un parco archeologico.

“Insomma non possiamo continuare a pensare di frequentare i copioni di Eduardo De Filippo cercando di imitarne la maschera, sarebbe come non permettere alla loro poesia di vibrare…libera da schemi e luoghi comuni.” In scena con SARAH FALANGA e FRANCESCA PEZZELLA vi saranno gli attori della compagnia stabile dell’Accademia Magna Graecia di Paestum: LAURA MAMMONE, STEFANO PASCUCCI, GIUSY PAOLILLO, CHRISTIAN MIRONE e DAMIANO AGRESTI.

Il secondo appuntamento sarà il invece il 27 dicembre, alle ore 21.00, con lo spettacolo “…E LUCEVAN LE STELLE”. “E’ un avvicendarsi di ricordi dell’anima e di immagini fantastiche riferibili ai miti della musica di ogni genere e di ogni tempo. Poesia e musica, romanze e ballate si plasmano dando vita al sogno di uno spettatore del tempo, che altri non è se non l’autore dello spettacolo, attore e spettatore dello stesso”.

In scena con gli attori dell’Accademia Magna Graecia, anche tre musicisti dal vivo: VINCENZO DE CARO (chitarra), NICOLA BALBI (batteria) e DIEGO GATTO (basso). “Non vi saranno distanze “istituzionali” tra il pubblico e gli attori – conclude Sarah Falanga – “ma sarà una sperimentazione di meta-teatro nella totale interazione col pubblico. Il teatro non è una “cosa” lontana dalla gente. Il Teatro è della gente, racconta della gente, vive grazie alla gente e per la gente…Vi aspettiamo, dunque, per godere, insieme, di questa magia!”

L’ingresso a entrambi gli spettacoli della rassegna “Natale da favola” sarà gratuito fino a esaurimento posti.

