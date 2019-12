Terra dei Fuochi, Zinzi: “Basta divisioni sulla pelle delle persone, in Commissione autori ricerca Veritas”

“L’esperienza di questi anni non ha portato a nulla se ancora si perde tempo a litigare invece di unire le forze per affrontare e risolvere definitivamente il fenomeno della cd. Terra dei Fuochi. Senza entrare nel merito dello studio Veritas, trovo sconcertante come la politica non riesca a trovare unità neanche dinanzi a temi seri come l’ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Il nostro territorio ha bisogno di impegno e risposte. Inviteremo in Commissione Terra dei Fuochi gli autori dello studio realizzato nell’ambito del progetto Veritas per comprendere la metodologia seguita”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi

