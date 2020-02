Terra dei Fuochi, Ferrillo: ministro che ammette fallimento e continua a stare al suo posto è roba da vecchia politica

“Nessuno si aspettava la bacchetta magica ma per stessa ammissione dei dati ufficiali di Prefetture e Governo i roghi sono in aumento e non di poco”. “Sergio Costa prenda atto della sua incapacità politica e rassegni le dimissioni”. – così Angelo Ferrillo presidente dell’associazione ‘La Terra dei Fuochi‘, il quale prosegue – “Nei soli mesi di gennaio e febbraio, registrati oltre 300 roghi, e la primavera deve ancora iniziare. La situazione è da tempo scappata di mano e le dichiarazioni non seguono mai i fatti. Costa in due anni al governo ha già chiacchierato abbastanza e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Il Corpo dei Vigili del Fuoco al quale va il nostro plauso e vicinanza è in continuo affanno per interventi di spegnimento rifiuti, roghi sempre negli stessi posti, un territorio in sofferenza permanente non può essere lasciato all’improvvisazione di un ministro che una volta scarica responsabilità sulla Regione, un’altra sugli enti locali, e ancora non ci fa capire chiaramente lui cosa intende fare e con quali numeri. Conclude Ferrillo.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa