Terra dei Fuochi, Ferrillo: inchiesta Report certifica fallimento e bugie di Costa e De Luca

Oggi domenica 26 gennaio alle ore 14.30 la trasmissione Report torna su “terra dei fuochi”. <<Dopo un’anticipazione in cui ci illustra come funzionano le cose all’estero, nella parte finale dell’inchiesta che dura circa quaranta minuti, Bernardo Iovene ci svela le gravi bugie raccontate in questi anni da Sergio Costa e Vincenzo De Luca sulla gravità della situazione, le responsabilità e le numerose pagliacciate messe in scena con protocolli e misure senza alcuna efficacia, sperpero di danaro pubblico e conseguenti danni al patrimonio e ai residenti dei numerosi comuni coinvolti.>> – afferma Ferrillo dalla sua pagina – <<Cosa rispondono il ministro dell’ambiente e il governatore campano? Quali e quanti politici eletti si interesseranno dell’inchiesta?>> prosegue, <<Attendiamo note stampa a commento della trasmissione. Scommettiamo che nessuno dirà una parola?>> Conclude e invita il pubblico a commentare direttamente sulle pagine social dei rispettivi protagonisti dell’inchiesta della nota trasmissione Rai in onda oggi alle 14.30 su Rai 3 in replica al posto di Lucia Annunziata.