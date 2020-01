Terapie Aba per bambini autistici, Zinzi chiede un tavolo tecnico al direttore generale Asl Caserta: “Ascoltare le famiglie e gli operatori

“Ho chiesto al Direttore Generale dell’Asl Caserta, Ferdinando Russo, di convocare un tavolo sull’Autismo, che sia aperto alle famiglie ed agli stakeholders”.

Lo annuncia il consigliere regionale Gianpiero Zinzi dopo aver formalizzato la richiesta. La nota prende le mosse dal bando n. 82 del 17 gennaio 2020 emanato dall’Asl per la formazione di una short list di soggetti erogatori autorizzati alla somministrazione delle terapie Aba.

“Ho accolto – ha spiegato Zinzi – le numerose segnalazioni provenienti dai genitori dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico in merito ai nuovi criteri individuati per i Centri e che lamentano potrebbero determinare ripercussioni negative sui piccoli pazienti. Mettere insieme intorno ad uno stesso tavolo tutte le parti consentirebbe finalmente di elaborare un piano con un approccio completo e che, sopra ogni cosa, garantisca la necessaria continuità terapeutica”.

