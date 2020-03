Tenta uno scippo in pieno centro: denunciato

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura, in concorso con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 50enne pluripregiudicato napoletano, responsabile di furto con strappo e rapina in danno di una cittadina di nazionalità cinese. La donna è stata avvicinata da un uomo che, con la banale scusa di chiedere l’orario, ha approfittato di un attimo di distrazione dell’ignara vittima, per scippargli il costoso cellulare, probabilmente già notato in precedenza. Quest’ultima, nel tentativo di recuperare il telefono ha rincorso il malvivente riuscendo ad agganciarlo ma rovinando nel contempo in terra e procurandosi varie escoriazioni. Nella circostanza, il malvivente, “impaurito” dalle grida della donna e dalla presenza di alcuni passanti presenti in zona, si è dato a precipitosa fuga. Sul posto, prontamente sono intervenuti i poliziotti che dopo aver acquisito utili elementi identificativi del soggetto, grazie anche al video effettuato da un giovane con il proprio cellulare, hanno rintracciato e bloccato il pregiudicato. Dopo essere stato condotto in Questura è stato denunciato in stato di libertà.