Teatro in cucina, ad Acerra le gustose attrici di ‘Belle ripiene’

Acerra, 28 feb. – Si accendono i fornelli al Teatro Italia di Acerra con Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Samuela Sardo e Roberta Lanfranchi. La classica commedia d’intrattenimento si apre tra vapori e profumi di una cucina da ristorante. L’ interazione con il pubblico diventa continua: le quattro cuoche salgono e scendono dal palcoscenico per servire parte degli spettatori in sala lasciandogli degustare quanto viene preparato ai fornelli.

Il teatro si trasforma in una vera e propria ‘prova del cuoco’ con tanto di descrizioni su cottura e metodi di preparazione che vengono praticati nel ristorante con gestione al femminile.

Quattro donne diverse si esprimono nei rispettivi dialetti di provenienza (napoletano, romano, lombardo e pugliese), raccontandosi sogni infranti e fallimenti sentimentali e professionali, superati dall’unica speranza di far fortuna con l’ottenimento della fatidica stella Michelin che potrebbe portare alla ribalta la struttura da poco presa in gestione, in cui hanno investito tutto il proprio capitale.

Il colore e il brio scenico viene garantito dall’estro espressivo della D’Aquino, donna con un fallimento matrimoniale alle spalle con cui si trova a fare i conti nel suo ristorante, parafrasandolo con battute goliardiche che fanno da collante ai racconti delle altre compagne di scena.

La ricerca della fortuna attraverso il gioco del lotto o la conquista della recensione gastronomica giusta, l’accettazione dei propri limiti, si intreccia con la tematica attuale del confronto tra matrimoni etero ed omo che interpretano i tempi moderni ben raccontati dalle quattro protagoniste del palcoscenico.

