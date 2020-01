Tasse Auto: La Città’ Metropolitana di Napoli approva agevolazioni per gli acquirenti di auto a basso impatto inquinamento

La soddisfazione del sindaco de Magistris e del consigliere Cirillo.

Quando si compra un’auto, nuova o usata che sia, è necessario il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione, l’Ipt. La normativa nazionale prevede, infatti, il versamento dell’imposta sia nel caso della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico di un’automobile, sia per la trascrizione del passaggio di proprietà di tutti i veicoli usati. Le tariffe variano da provincia a provincia e il calcolo dell’imposta si basa sui kW di potenza del motore

E’ discrezione delle giunte provinciali e delle città Metropolitane, maggiorare la tassa fino al 30%.

Il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris su proposta del consigliere delegato Vincenzo Cirillo, ha oggi approvato un deliberazione delle aliquote e tariffe dell’ Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT che ha evitato l’applicazione della maggiorazione del 30 per cento dell’aliquota base per veicoli a trazione elettrica e/o ibrida. In pratica, nella città metropolitana di Napoli gli acquirenti di vetture a trazione non inquinante o ibrida risparmieranno il 30% della tassa dovuta.

“Anche con questo provvedimento – ha dichiarato il Sindaco metropolitano – e nonostante i pesanti tagli che il governo ci impone, va nella direzione di tutelare l’ambiente e il territorio. La mancata applicazione della maggiorazione del 30 per cento della tariffa base per i soli veicoli con alimentazione elettrica, esclusiva o ibrida a metano, GPL o benzina, risulta coerente con le Linee di indirizzo del nostro Piano Strategico metropolitano e in particolare con le Direttrice che abbiamo definito come incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente, qualità dell’aria, Ossigeno Bene Comune, efficientamento energetico”.

Soddisfazione anche da Parte del Consigliere delegato Vincenzo Cirillo che del provvedimento si è fatto portatore:

“Stiamo provando a dimostrare con azioni concrete che la battaglia per tutelare il territorio, l’ambiente e la salute va portata avanti con provvedimenti concreti. Oggi – ha proseguito il Consigliere Cirillo- chi compra un mezzo non inquinante nell’area metropolitana di Napoli avrà una riduzione del costo delle tasse da pagare. Un incentivo importante che abbiamo fortemente voluto perché siamo convinti della necessità di tutelare l’ambiente e la salute sempre e con ogni mezzo disponibile”.

