Taglialatela (CampoSud): “De Luca si muova!! dedicare un centro analisi per i tamponi del personale sanitario”

“Tutto il personale che opera nel comparto della sanità viene chiamato in questi giorni ad uno sforzo assolutamente encomiabile, ma non viene adeguatamente tutelato dal rischio contagio.

Occorre un programma specifico che possa diminuire il rischio che colpisce medici, operatori sanitari e quanti vengono in contatto con loro.

Dai comunicati ufficiali della Regione finalmente risulta un aumento dei tamponi effettuati quotidianamente anche grazie alla individuazione di nuovi centri dove vengono analizzati.

Recapitiamo al governatore De Luca una proposta operativa concreta che superi anche le difficoltà organizzative.

Realizzare un nuovo centro di analisi da dedicare esclusivamente ai tamponi del personale del comparto sanità, ovviamente con un programma di priorità che tenga conto dei rischi delle mansioni delle singole categorie”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, presidente della associazione culturale Campo Sud.

