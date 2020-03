Taglialatela (Campo Sud): “Per regione e governo una misura concreta. Abolire ticket farmaci”

“Può apparire paradossale in un momento di crisi sanitaria ed economica così amplia, ma né il Governo nazionale né la Regione Campania hanno ancora sospeso il pagamento del ticket per l’acquisto dei farmaci.

Il blocco del pagamento, in questo momento, rappresenterebbe una misura concreta ed immediata utile ad aiutare le tante famiglie che hanno bisogno di cure, molte delle quali senza più un introito su cui poter fare affidamento.

Invitiamo la Regione Campania ed il Governo Conte ad approntare immediatamente una misura che appare non rinviabile”.

E’ quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, presidente dell’associazione culturale Campo Sud.

