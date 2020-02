Suppletive , The day after . Ruotolo bomba ad orologeria per i grillini e Guangi abbandonato da FI e Lega .

Se Sandro Ruotolo festeggia il suo ingresso a Palazzo Madama dall’ altra parte gli sconfitti denunciano un clima del tutto pacifico nelle aree di appartenenza politica . Sui social spuntano come funghi le accuse degli attivisti storici contro coloro che fintamente si spacciano per attivisti del Movimento ma che in realta’ usano il treno elettorale per poi ritornare nella casa di appartenenza indicata nel Pd . Si e’ chiarito che piu’ volte questi soggetti si infiltrano e come nel caso delle suppletive invece di votare per il candidato del Movimento hanno preferito optare per Sandro Ruotolo . In particolare viene additata la parte fichiana ovverosia quella che ha come riferimento il presidente della camera Roberto Fico sebbene poi alla carta a conti fatti non enumeri piu’ di qualche centinaia di voti . Quindi la querelle grillina è piu’ idealista che numerica .L’ intervista di Salvatore Guangi invece e’ tutt’ altro che metafisica . Il vicepresidente del consiglio comunale di Napoli accusa a chiare lettere i partiti maggiori di non averlo appoggiato e che il consenso raccolto e’ tutta farina del suo sacco . Forse la vicinanza della giacobina Mara Carfagna ha provocato questa spaccatura ? Ma pare che nemmeno Matteo Salvini abbia prestato la sua influenza elettorale su Salvatore Guangi . Insomma la delusione e’ superiore ad ogni tipo di ragionamento in questo momento nonostante i messaggi di solidarieta’ del coordinatore nominato e sempiterno Domenico De Siano .

