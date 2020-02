Stasera da Max, Rosa Criscuolo madrina della puntata dedicata all’amore su Tv Luna

Napoli, 14 feb. – E’ un format tv targato Tv Luna, quello condotto da Max Guerriero. Il salotto del conduttore televisivo ha ospitato come madrina di eccezione della puntata di San Valentino, l’Avvocato Rosa Criscuolo.

L’attuale consigliere nazionale dell’Ass. Luca Coscioni, da anni lotta per l’amore autentico, scevro da ogni pregiudizio. La sua è una battaglia umana e sociale che punta all’universalità dell’amore, garanzia e diritto di ogni essere umano.

Romantica, ma concreta, la Criscuolo nella puntata andata in onda il 13 febbraio, trasmessa sul canale 14 del digitale terrestre, si è sbottonata ai microfoni di Guerriero, raccontando la sua idea sull’amore. Le confessioni di donna prima, di personaggio politico poi, oltre che di professionista dell’informazione, hanno garantito gran seguito alla trasmissione in cui Rosa ha dichiarato: “Liberi di amare e forti per combattere…questa sono io”.

