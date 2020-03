“Spesa sospesa” a Salerno: solidarietà in tempo di Covid-19

I sindaci riceveranno un elenco dei supermercati e negozi che aderiscono all’iniziativa della “spesa sospesa”, per poter organizzare, in base alle caratteristiche delle realtà locali, la raccolta e la distribuzione dei beni alimentari donati attraverso i volontari di protezione civile, della Croce rossa italiana, del Banco alimentare – se presente – o attraverso i servizi sociali comunali.

Per il territorio di Salerno e provincia la prefettura ha attivato una rete che collega i comuni e le grandi realtà della distribuzione, per favorire l’approvvigionamento di beni alimentari da parte dei soggetti in difficoltà.

Dal famoso caffè sospeso alla “spesa sospesa”: così si adegua la solidarietà per fare fronte alle difficoltà economiche che molte famiglie si trovano a fronteggiare a causa del blocco delle attività produttive dovuto alle misure di emergenza per fermare il contagio da Coronavirus o Covid-19.

