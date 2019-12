Sondaggio Ixè Regionali Emilia-Romagna: largo vantaggio per Bonaccini

Per l’ultimo sondaggio Ixè per per trasmissione di Rai 3 ‘Cartabianca’ sulle prossime elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna, il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, governatore uscente, avrebbe accumulto un largo vantaggio sulla sfidante senatrice del centrodestra la senatrice leghista Lucia Borgonzoni. Gli indecisi sarebbero ancora però il 25%.

Stefano Bonaccini è proiettato da Ixè al 47,2% delle indicazioni di voto contro al 40,1% della candidata leghista del centrodestra. Il governatore pescherebbe consenso fuori dalla sua coalizione che è accreditata del 44%, mentre il centrodestra sarebbe al 41,9%. I Cinquestelle raccoglierebbero l’8,8% e il candidato Simone Benini il 7,8%.

Sul fronte partiti: Pd al 29,4% mentre con la lista civica di Bonaccini al 7,8%. Nel centrodestra la Lega 27,8%, Fdi al 7,9% e Forza Italia al 4,2%.

