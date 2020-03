Somma Vesuviano, salgono a tre i casi di infezione da Covid 19

Somma Vesuviana, 18n marzo 2020 – Salgono a tre i casi di infezione da Covid 19. Nonostante i controlli del territorio e il tempestivo e continuo ormai da settimane tentativo del primo cittadino di invitare i sommessi a stare in casa, i casi di diffusione del virus aumentano. “Un terzo caso di virus è stato riscontrato sul nostro territorio – annuncia Salvatore Di Sarno – Nonostante questo tentiamo di mantenere la calma e la razionalità, potremmo restare fermi a tre casi, questo dipende tutto da noi. Noi siamo pronti a tutto e daremmo il massimo anche nei prossimi giorni. Quello che chiedo è che restiate a casa, le regole le conoscete. Evitiamo spostamenti inutili e che non rientrino nelle emergenze ormai note, fare jogging è permesso, ma in questo frangente non è utile. Restate a casa, per il vostro bene e quello di tutti. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Cari cittadini, noi tutti siamo i padroni del nostro destino, diamoci una mano tutti. Purtroppo ci sono ancora persone che non rispettano le regole e che questo sia un gioco, non è cosi”.

