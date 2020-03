Somma Vesuviana, salgono a 11 i casi di positività al virus Covid-19

Somma Vesuviana, 29 marzo 2019 – Salgono a 11 i casi di positività al virus Covid-19 in città. Il sindaco di Somma Vesuviana invita i cittadini a rispettare le regole a non effettuare spostamenti tra diversi comuni, sia in uscita che in entrata dalla città. “Siamo controllando e monitorando tutte le persone che sono state accertare avere il virus, ovattate e seguite, raccomando ai cittadini di uscire per lo stretto indispensabile. Ho inviato una lettera al Prefetto di Napoli, nella quale richiedo la presenza sul territorio dell’esercito, al fine di tutelare i cittadini e non con lo scopo di chiuderli in casa. Stiamo lavorando per il pacco alimentare, sono 15 giorni che forniamo giornalmente alle persone realmente in difficoltà, verificando attraverso il nostro ufficio Politiche sociali, e lo inviamo a casa, sappiamo di persone che stanno soffrendo della mancanza di lavoro e stiamo provvedendo a fornirlo anche a loro. Stiamo cercando di fare rete, e ci stiamo riuscendo. Numerose associazioni del territorio stanno donando beni di prima necessita, abbiamo creato un circuito che ci consente di lavorare tutti insieme in favore di chi è in difficoltà. Anche i cittadini lasciando spese, buoni ed altro, stanno aiutando chi è in difficoltà. Abbiamo aiutato circa 100 famiglie. Quello che chiedo a tutti e di limitare le uscite al minimo necessario. Undici casi non sono pochi. La Protezione civile, sta montando una tendo struttura davanti al comune.”

