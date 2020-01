Silvio Berlusconi lascia Francesca Pascale per Marta Fascina

Francesca Pascale: “E’ vero, Marta Fascina vive e dorme ad Arcore”

E’ la bomba sganciata qualche giorno fa da affaritaliani.it. “Dagospia” ci ha poi messo il carico sostenendo che l’uscita pro sardine della Pascale sarebbe una conseguenza dell’umiliazione subita per l’arrivo ad Arcore della Fascina, nuova “favorita” del leader di Forza Italia.

Al telefono con il direttore di “Novella 2000” Roberto Alessi, la compagna di Berlusconi svela adesso che la 30enne di Portici, attualmente deputato di Forza Italia, “è stata messa al fianco di Berlusconi da Licia Ronzulli”.

“La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina – spiega – e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore (…) Silvio lavora sempre e da sempre ha i suoi collaboratori in casa”. Niente paura, dunque. Anche perchè “Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”.

“Quello che so è quello che ho letto (su “Dagospia”, ndr.) – aggiunge – come mi riferisce lei, altro non ho da dire. Per ora (…) Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”. “Signora, non esageri, è solo un rumor”, le fa notare il giornalista. “Sarà così… dopo 15 anni”, chiosa lei.

