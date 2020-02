Prosegue la marcia della band napoletana, stavolta affiancata da Federica Ottombrino di Fede ‘n’ Marlen. Amore e tormento nella canzone prodotta da SoundFly dopo i successi di Sanremo Rock, Musica contro le Mafie e Premio De André

Sì è l’ammore: il nuovo singolo dei Romito!

“Dubbi, incertezze, senso di inadeguatezza, può esistere amore senza tormento? Si è l’ammore è un brano che parla d’amore senza raccontare necessariamente una storia d’amore”. I Romito presentano così la nuova canzone Sì è l’ammore, impreziosita dalla partecipazione di Federica Ottombrino, la splendida voce del duo Fede ‘n’ Marlen. Un nuovo singolo SoundFly nato in uno straordinario luogo di musica e storia come l’Auditorium Novecento di Napoli, prodotto artisticamente dai Romito, con Fabrizio Piccolo al mixer, mastering di Bob Fix. Al basso compare l’ospite Luca Costanzo, membro di Sabba e Gli Incensurabili e Fede ‘n’ Marlen Band.

Sì è l’ammore è il seguito del discod’esordio Majorana e arriva dopo un impegno importante, l’esibizione del quintetto a Casa Sanremo 2020 durante i giorni del Festival. A proposito di connessioni nel mondo artistico partenopeo, il dipinto usato per la copertina realizzata da Salvatore Caruso è del giovane artista Angelo d’Angelo, animato dalle conversazioni con i Romito su temi come amore, follia ed esoterismo. Il videoclip è diretto dal regista Bagya D. Lankapura con 56K Productions, prodotto da Soundfly come il pezzo.

Ancora una volta Napoli pullula di ottima musica nata in luoghi significativi, e i Romito sono tra gli artefici della rinascita “newpolitana” grazie al successo del loro debutto Majorana, pubblicato da SoundFly alla fine del 2018, e ai consensi raccolti con i numerosi concerti. Negli ultimi tempi Vittorio Romito e compagni hanno incassato riconoscimenti significativi con Sanremo Rock, Premio nazionale Musica contro le mafie e Premio Fabrizio De André.

ROMITO:

Vittorio Romito – voce e chitarra

Andrea Pasqualini – chitarra

Carlo De Luca – chitarra

Nicola Papa – piano e sintetizzatori

Walter Marzocchella – batteria

