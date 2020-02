Si allarga la coalizione che sostiene Giorgio Zinno alle amministrative, ok della lista “Persone e Territorio”

Il Sindaco di Sirignano Raffaele Colucci, presentatore della lista “Persone e Territorio” a sostegno del presidente Vincenzo De Luca, insieme al responsabile della lista per San Giorgio a Cremano Gianluca Rosiello, ha incontrato Giorgio Zinno.

I due sindaci hanno avviato un proficuo confronto sulle tematiche legate agli enti locali e si sono soffermati sulle prossime elezioni comunali e regionali. Il comune intento di confermare la buona amministrazione praticata a livello regionale e comunale ha fatto sì che Colucci e Rosiello abbiano garantito il sostegno della lista “Persone e territorio” al sindaco uscente e ricandidato Giorgio Zinno per le imminenti amministrative. L’accordo politico è basato sulla condivisione degli obiettivi strategici per la città, dando attenzione allo sviluppo del territorio, ai temi ambientali ed al sostegno alle fasce deboli.

“Sosterremo convintamente il sindaco Zinno, avendo verificato l’inadeguatezza di altre proposte politiche sul territorio – hanno affermato Colucci e Rosiello – Crediamo che il sindaco Zinno debba essere riconfermato perché esempio di buona amministrazione.”

Zinno ha ringraziato Colucci e Rosiello dando atto che la lista di Persone e Territorio sarà un grande valore aggiunto alla coalizione di centrosinistra.

Rosiello, da sempre è impegnato nel terzo settore con un centro servizi al cittadino, spiega: “la nostra volontà di migliorare la nostra amata città passa per l’impegno concreto in politica. Ci candidiamo per poter rappresentare i cittadini in difficoltà e continuare a migliorare la nostra città, come Zinno ha fatto negli ultimi cinque anni.”

