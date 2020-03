Segreti in giallo Edizioni presenta “La Foresteria delle tre sorelle” di Andrea Biscaro

In uscita per la casa editrice campana un thriller/horror ambientato nella cittadina toscana di Pitigliano

Dal 12 marzo sarà reperibile su tutti gli store online e nelle librerie italiane la seconda uscita della collana editoriale Segreti in giallo Edizioni.

Il romanzo “La Foresteria delle tre sorelle” di Andrea Biscaro è un thriller/horror ambientato nella cittadina toscana di Pitigliano, in provincia di Grosseto. Qui, nei vicoletti del centro storico, una misteriosa locanda diviene teatro di inquietanti e macabri avvenimenti.

“È un romanzo accattivante e ben scritto. Il lettore – spiegano le direttrici editoriali Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu – vive sulla propria pelle gli stati d’animo del protagonista grazie a una narrazione piena di ritmo e suspense. Inoltre, la tematica delle streghe regala un terribile fascino all’intera storia”.

Questa è la seconda pubblicazione per la casa editrice campana nata poco più di un mese addietro e dedicata ai generi giallo, thriller, horror, noir e gotico.

“Andrea Biscaro – proseguono – ha all’attivo varie pubblicazioni relative al nostro genere (e non solo) oltre a prestigiose collaborazioni. Anche se siamo all’inizio del nostro percorso ci entusiasma notare la fiducia accordataci dagli autori. Il nostro è un lavoro di confronto e collaborazione continua che loro sembrano apprezzare molto”.

Sinossi:

Antonio Brando, famoso scrittore di thriller, riceve una telefonata. É Valentina, la sua agente. C’è un importante lavoro per lui. Una grossa casa editrice ha deciso di varare una nuova collana: libri di viaggio scritti da autori di grande fama. Brando è stato scelto per raccontare la Maremma. Ma lui è titubante, da tempo ha abbandonato i salotti televisivi e letterari, da anni non scrive più. Tuttavia Valentina riesce a persuaderlo.

Antonio decide di rimettersi in pista. Si trasferisce così a Pitigliano, antico borgo della Toscana meridionale. Qui, nella solitudine di una modesta locanda del centro storico, comincia a fare ricerca. Ma c’è qualcosa che ostacola il suo lavoro. Una misteriosa minaccia incombe su di lui. Strani incontri, inquietanti messaggi, oscure visioni, irrompono prepotentemente nella vita dello scrittore. La mente di Brando inizia a vacillare, l’incubo si sostituisce pian piano alla realtà. Eppure c’è qualcosa che lo trattiene lì a Pitigliano, nella Foresteria delle tre sorelle, qualcosa di terribile e affascinante.

Biografia:

Andrea Biscaro (Ferrara 1979) vive da anni all’Isola del Giglio. Artista poliedrico, ha all’attivo molte pubblicazioni tra thriller, romanzi storici, gialli, libri per ragazzi. Tra i suoi ultimi titoli, ricordiamo “Il segreto di Chiaravalle” (Meridiano Zero) e “Dittico del sangue” (Eretica Edizioni).