Secondigliano: arrestati tre spacciatori

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, transitando in via Privata Maffettone hanno notato tre giovani che, dopo aver prelevato delle bustine dal passaruota di un’auto in sosta, le hanno consegnate ad alcune persone in cambio di denaro.

I tre, alla vista della polizia, sono saliti a bordo di due motocicli tentando di fuggire ma sono stati bloccati e trovati in possesso di 107 euro mentre nel passaruota sono stati rinvenuti 6 involucri di marijuana.

M.D.A., C.C., entrambi 19enni e S.M., 20enne, napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19; inoltre, il 20enne è stato sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita.

