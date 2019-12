Scontri nel Governo Conte bis sul reddito di cittadinanza

Da Palazzo Chigi precisano: ”Non è prevista alcuna revisione”

Ancora scontri tra gli alleati del governo Conte bis, questa volta sulla questione Reddito di cittadinanza: Palazzo Chigi interviene sulla “revisione”?.

Tra i vari terreni di scontro, il reddito di cittadinanza è uno dei più ricorrenti, con l’ultima schermaglia sul sussidio che ha come protagoniste il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, ex Pd ora di Italia Viva, e Barbara Lezzi, ex ministro del Sud del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo Palazzo Chigi ha voluto mettere in chiaro che non sono in programma modifiche per la misura contro la povertà.

Il ministro Bellanova critica apertamente il reddito di cittadinanza, spiegando che ‘andrebbe rivisto, insieme a Quota 100: ”Mi aspetto che il governo cambi passo e che non ci siano totem. Sul reddito di cittadinanza facciamoci una domanda e diamoci una risposta: quelle risorse vanno indirizzate in modo più proficuo”. Una stoccata che rientra in una lunga serie di battaglie interne portate da Italia Viva. La risposta a questo attacco alla misura cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle è arrivato da Barbara Lezzi, che su Facebook ha tuonato: “Alla Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza. La maggioranza del governo di cui fa parte non ha intenzione di abrogarlo anzi intende migliorarlo. Perché non si dimette? Perché non lascia l’incarico e fa cadere il governo per andare a nuove elezioni?”.

