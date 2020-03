Sciolto il comune di Sant’Antimo (Napoli)

Il Consiglio dei ministri ha deliberato ieri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, lo scioglimento per 18 mesi del consiglio comunale di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, per accertati condizionamenti da parte di organizzazioni criminali.

Con la stessa deliberazione, adottata in applicazione del Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n.267/2000, articolo 143), il Cdm ha affidato la gestione dell’ente locale a una commissione straordinaria.