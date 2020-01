Saviano: Rapina in supermercato, 2 arresti

I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nola, nel Napoletano, nei confronti di un 27enne e un 36enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata in concorso perpetrata in un supermercato di Saviano la sera dello scorso 11 aprile. I due sono entrati nell’esercizio commerciale e, dopo aver spintonato l’addetta sino alla cassa, sotto la minaccia di una pistola puntata al volto, le avevano intimato di consegnare il denaro, circa 1300 euro, e poi erano fuggiti a bordi di un’auto guidata da un complice ancora da identificare. I militari dell’Arma hanno estrapolato immagini da alcuni impianti di videosorveglianza privata, riuscendo a individuare e tracciare il veicolo. Riscontri da perquisizioni domiciliari a casa degli indagati, inoltre, hanno permesso di trovare alcuni indumenti indossati durante la rapina e le intercettazioni hanno completato ilquadro di indizi a carico dei due. Il 27enne, domiciliato a Genova dove ha l’obbligo di firma per un altro reato, e’ stato nel carcere Marassi, mentre il 36enne in quello di Napoli.

