Saviano. La DM Art Academy rappresenta la commedia ‘O cecato ‘e Santa Lucia con regia di Nunzio Della Marca

Saviano, Mauro Romano – Potrebbe sembrare un azzardo l’idea di realizzare tre serate al teatro/auditorium di via Falcone e Borsellino in Saviano (Na), da parte dell’associazione DM Art Academy diretta dall’attore polivalente Nunzio Della Marca, con l’opera “’O cecato ‘e Santa Lucia”, libero adattamento dell’opera di Gaetano Di Maio dal titolo originale “Gennaro Belvedere testimone cieco”.

Oppure quotare la consapevolezza di essersi conquistato un proprio seguito per aver ben seminato in spettacoli precedenti, tra i quali spicca in modo indiscutibile “’O tiempo ‘e ‘l’ammore”, show molto ben orchestrato che comprendeva una parte recitativa, (con interprete lo stesso Nunzio Della Marca e Antonella Prisco, valida attrice di “Un posto al sole”), una seconda musicale (protagonisti il soprano Ellen kachlishvilidie il tenore Raffaele Sepe, tra l’altro direttore musicale) con due ballerini (ovvero Corrado Capone e Lorella Esposito)a ravvivare la scena, per trasmettere, in modo esaustivo ed originale, la completezza della tragica storia di Partenope ed Ulisse.

Fatto sta che nel caso di “’O cecato ‘e Santa Lucia”, il Della Marca ha curato un personalissimo riadattamento della commedia del genere comico/brillante, riportando in essa spicchi di modernità con un’attenta revisione dell’intero contesto recitativo, per offrire al pubblico – che si aspetta numeroso in ciascuna delle serate – una messa in scena per niente scontata, e, distaccarsi, così, dalle recitazioni delle numerose compagnie che hanno prediletto il lavoro ‘dimaiano’ con molta frequenza.

Le date in programma risultano essere sabato 15 febbraio prossimo alle ore 20:30, con repliche venerdì 21 e sabato 22 c.m. con inizio sempre allo stesso orario.

La DM Art Academy, che da questa stagione teatrale è divenuta “Stabile” presso la sede del complesso savianese, impartisce corsi di teatro e cinema per giovani e adulti, curati dal collaudato connubio Nunzio Della Marca e Antonella Prisco, – ripetiamo, veterana attrice di “Un posto al sole” – con un lusinghiero seguito da parte di adepti, aspiranti a tentare la sorte in queste arti che mai dovrebbero scordare il motto della celebre canzone del Morandi nazionale: “Uno su mille ce la fa!”. E chi ci dice che il numero mille non si possa fermare, in un prossimo futuro, sulla ruota di uno degli aderenti all’associazione.

Nell’idea dei protagonisti dell’associazione artistica, c’è la volontà di muovere un passo per volta, senza l’intenzione di bruciare le tappe, ma col proposito di costruire giorno dopo giorno, un punto di riferimento di recitazione basato sulla competenza e professionalità dei “Maestri” la cui passione e perizia recitativa non ammette alcun dubbio. Le loro apprezzate performance fanno da garanzia. Le prerogative di ben riuscire ci sono tutte. Poi, si sa, chi vivrà vedrà!

“’O CECATO ‘E SANTA LUCIA” – PERSONAGGI ED INTERPRETI:

CARMELA: Maria Della Marca

GENNARO BELVEDERE: Francesco Della Marca

NZERILLO: Davide Tuccillo

PUPETTA: Ilaria Partinico

TOMMASO: Rosario Lo Savio

RAFELE ‘O SCICCO: Luigi Nunziata

LEOPOLDO ‘O FRANGESE: Giuseppe Sepe

ORAZIO: Nunzio J Della Marca

RACHELE: Rosa Carrella

ELISA: Rosita Cirillo

LUIGINO: Gaetano Nunziata

PASQUALE: Alfonso Esposito

ELVIRA: Angela Sabbatino

LUCIA: Beatrice Moccia

E i piccoli allievi della Dm Art Academy

TITINA: Martina Ambrosino

GIUVANNIELLO: Giovanni Sorrentino

TATURIELLO: Mario Simonetti

BIASE: Felice Simonetti

CIRUZZO: Aniello Aliperta

MARIELLA: Lucia Castaldo Tuccillo

NANNINELLA: Linda Giugliano

PATRIZIA: sofia Brancaccio

GRAZIELLA: Katia Forino

LILLINA: Federica Forino

PAULUCCIO: Carmine Castaldo

CIRUZZO: Renato Cancelliere

Mauro Romano