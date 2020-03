Sant’Anastasia, tutto pronto per la sanificazione di strade e casa comunale

Sant’Anastasia, 16 marzo 2020 – Domani la sanificazione delle strade cittadine determinata dalla Casa Comunale per la periferia comunale. Una piccola cittadina, presieduta dal commissario dallo scorso dicembre. Una comunità, che da quando il Codiv 19, è diventato il male invisibile da sconfiggere, ha lamentato l’abbandono delle Istituzioni. A raccogliere i primi segnali del malessere crescente nella comunità, un gruppo di cittadini del rione Capodivilla, che autonomamente e a proprie spese hanno sanificato il quartiere, una prima sanificazione seguita nella tarda seta del 13 marzo, da quella operata dai volontari di Protezione civile. Con ordinanza n. 15 del 26 febbraio 2020 il Commissario Straordinario ha attivato il Centro Operativo Comunale C.O C. di protezione civile emergenza sanitaria relativa al COVID 19 con il compito di gestire l’evolversi della situazione d’emergenza attraverso un monitoraggio costante. La sala operativa è presieduta da Alfonso Di Fraia, Fernando De Simone, Luigia Punzo e Maione Raffaele, che provvederanno a fare della sala operativa da collegamento e coordinamento con le Forze di Polizia. La sanificazione delle strade del territorio proseguirà da domani 17 marzo in un secondo intervento straordinario dalle 15 alle 18, e interesserà le strade della periferia anastasiana: zona Starza, via Canesca, via Coscialonga, via San Martino, via Marra, via Marciane, via Eduardo De Filippo, via Romani e relative traverse, via Boccaccio, via Romani Costanzo, zona Boschetto. Un’ordinanza, attuata si legge nel documento “Al fine di mettere in atto tutte le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-I9. Ulteriori interventi di sanificazione verranno eventualmente programmati nei giorni a seguire e comunicati”.

