Sant’Anastasia. Teatro, rinviato lo spettacolo di Antonio Merone

Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo di Antonio Merone previsto per per sabato 28 e domenica 29 marzo.

In ottemperanza al decreto legislativo del 4 marzo 2020 che sospende manifestazioni ed eventi culturali, lo spettacolo teatrale di Antonio Merone “Le farse di Antonio Petito”, previsto per sabato 28 e domenica 29 marzo al cine- teatro Metropolitan di Sant’Anastasia, è rinviato a data da destinarsi. Per coloro che hanno acquistato il biglietto, questo sarà valido per le prossime date. L’attore Antonio Merone spiega: “Siamo dispiaciuti per il rinvio, ma è giusto rispettare il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e tutelare la salute pubblica. A breve comunicheremo le nuove date”.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa