Sant’Anastasia, si e spenta la signora Luisa Coppola vedova di Giovanni Abete

Sant’Anastasia, 18 marzo 2020 – Si è spenta in mattinata, all’età di 98 anni, la signora Luisa Coppola, vedova di Giovanni Abete, mamma di sei figli: Antonietta, Maria, Rosetta, Pasquale, Luigi e Vincenzo. Una donna forte, risoluta, dedita alla famiglia, ai nipoti e bis nonna affettuosa. “Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. Ti sia lieve la terra riposa in pace, Luisa. Le condoglianze alla famiglia dalla redazione e dal direttore de Il Monito.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa