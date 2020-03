Sant’Anastasia, secondo caso di Covid 19

Sant’Anastasia, 18 marzo 2019 – Secondo caso di Covid 19. Positiva al tampone un’anziana donna di 80 anni, in ricovero da circa 15 giorni per malattia pregressa. Le autorità competenti hanno attivato tutte le misure necessarie. Anche in questo caso le autorità sanitarie escludono che si tratti di un ‘focolaio autonomo’ in città, propendendo piuttosto per l’ipotesi del contagio esterno. Un comunicato, emesso da Palazzo “Siano”, sede della casa comunale, annuncia che “il Comune è in attesa delle disposizioni del Dipartimento di prevenzione in relazione alla eventuale quarantena dei familiari della persona contagiata, sta valutando ulteriori iniziative per prevenire la diffusione dell’epidemia, quali una seconda sanificazione delle strade e sollecitare un intervento di igienizzazione dell’edificio in cui abita la persona attualmente ricoverata”. Dal Municipio non mancano le raccomandazioni alla cittadinanza in merito alle ‘uscite’ di casa”. Nei giorni scorsi è stato necessario denunciare un cittadino sorpreso in strada senza alcuna valida giustificazione, per cui si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni cautelative finora diramate dagli organi governativi e regionali, evitando di uscire da casa ove non sia strettamente necessario. Per le urgenze sul territorio anastasiano, lo scorso 13 marzo è stato costituito il Coc (Centro operativo comunale), costituito dal personale volontario di protezione civile, e che provvede, lì dove richiesto, al servizio di consegna a domicilio di medicinali; i numeri da contattare per beneficiare del servizio sono : 351 2916544 / 351 1306678 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato. Per qualsiasi altra necessità è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale al numero 081 8972837.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa