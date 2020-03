Sant’Anastasia, nominato commissario il Dott. Antonio Coppola dalla Direzione Strategica dell’Asl Napoli 3 Sud per la RSA di Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia, 27 marzo – Appena nominato in qualità di commissario aziendale il Dott. Antonio Coppola dalla Direzione Strategica dell’Asl Napoli 3 Sud per la gestione ed il coordinamento dell’emergenza COVID-19 riguardante la RSA di Madonna dell’Arco (NA) immediatamente al lavoro. La situazione critica ed emergenziale della Struttura per Anziani di Madonna dell’Arco sta lentamente tornando alla normalità, così come ci conferma il Dott. Coppola che aggiunge “Resta delicata come in tutte le RSA d’Italia, però stiamo cercando di riportare la normalità riportando la nave sulla linea di galleggiamento al di sopra dell’acqua. Le condizioni degli ospiti sono discrete, essendo tutti anziano, sono quelli più esposti e quelli che stanno pagando il prezzo maggiore di questa pandemia. Il nostro è un impegno al massimo”. Nel pomeriggio di oggi, il neo commissario Coppola ha pubblicato attraverso i social un appello alla ricerca “per assunzione, medici anche specializzandi, infermieri ed operatori socio sanitari al fine di continuare a garantire l’assistenza agli anziani attualmente ospiti della struttura. Chi è interessato può inviare la propria disponibilità da subito al seguente indirizzo mail: p.adamo@inwind.it “. Non resta che sperare che questo momento così critico per tutti, possa trovare un epilogo meno nefasto per gli ospiti della struttura di Madonna dell’Arco.

