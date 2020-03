Sant’Anastasia, le ordinanze a firma del commissario straordinario, Stefania Rodà

Sant’Anastasia, 16 marzo 2020 – Risale a quattro giorni fa il primo caso accertato di Codiv19, quando un cittadino anastasiano è risultato positivo al tampone e ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Ad infettare l’ultra settantenne, un parente proveniente da fuori regione. Panico e timore nella comunità, che ha visto la maggior parte di essa dire “io resto a casa”. Per le piccole eccezioni dal Municipio le ordinanze a firma del commissario straordinario, Stefania Rodà, in ottemperanza al decreto dei Ministri. Tra le misure restrittive per contenere il diffondersi della pandemia in corso, da Palazzo “Siano”, sede del Municipio, ed a seguito delle disposizioni del presidente della regione Campania, “il divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali”. Chiuso al pubblico del Centro di Raccolta Comunale di via Petrarca. L’isola ecologica, come è noto, è divenuta punto di riferimento per la cittadinanza che conferisce direttamente varie tipologie di rifiuti. “In questo periodo in cui è richiesta alla popolazione di non uscire o uscire il meno possibile dalla propria abitazione – dice l’ordinanza – è opportuno evitare ogni spostamento delle persone nel territorio per contribuire ad evitare la diffusione di contagi. L’ordinanza, pertanto, chiude temporaneamente al pubblico l’isola ecologica, assicurando la raccolta differenziata.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa