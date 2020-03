Sant’ Anastasia, Covid-19: G. Di Sarno (M5S) scrive al commissario prefettizio Stefania Rodà

Roma, 27 mar. – ll deputato G. DI SARNO, membro della Commissione Giustizia, sulla scorta di numerose sollecitazioni da parte della comunità di S. Anastasia sconvolta dai 50 casi di contagio a Madonna Dell’Arco, per l’ormai nota presenza di un focolaio autonomo, ha chiesto formalmente al Commissario Prefettizio, nella persona della dottoressa Stefania Rodà, di attivare un servizio di informazione alla cittadinanza per ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del contagio.

Ha sollecitato altresì, la presenza di un presidio militare, al fine di chiudere i confini del comune di S. Anastasia con i paesi limitrofi senza tralasciare una urgente sanificazione di tutto il territorio.

” In armonia con la politica di Governo e della Regione Campania in clima di emergenza sanitaria, ho reputato di porre in essere un ‘ azione repentina al fine di contenere il contagio nel territorio dove rappresento dall’ inizio della legislatura un riferimento per i cittadini. La nostra è una corsa contro il tempo per sconfiggere un nemico invisibile che attenta alla vita delle nostra comunità “.

