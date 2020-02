Sanremo – Marco Sentieri testimonial di #Cuoriconnessi contro bullismo e cyberbullismo

Il cantante Marco Sentieri, in gara al 70° Festival della Canzone Italiana, interprete del brano “Billy Blu” che racconta la delicata tematica del bullismo, parteciperà giovedì 6 febbraio, a Sanremo, alla presentazione del libro #Cuoriconnessi – Storie di Vite on-line e di Cyberbullismo, nato dalla collaborazione di Polizia di Stato e Unieuro e stampato in 200.000 copie, che saranno distribuite gratuitamente presso tutti i negozi Unieuro. Il libro sarà in distribuzione dal 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo

Sanremo – Giovedì 6 febbraio alle ore 11.00 presso l’Ivan Graziani Theatre, al Palafiori-Casa Sanremo, Polizia di Stato e Unieuro presenteranno il libro #cuoriconnessi – storie di vite on-line e di cyberbullismo di Luca Pagliari, che raccoglie tante storie intense e figlie dei nostri tempi che, seppur diverse per dinamiche, culture e territori sono unite da un comune denominatore: il rapporto con la tecnologia e la rete. Messaggi, immagini e video caricati in rete, si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando problematiche che in alcuni casi possono avere risvolti drammatici nella vita dei ragazzi.

Alla conferenza stampa saranno presenti per Unieuro il direttore Marketing dott. Marco Titi, l’autore del libro Luca Pagliari, il giornalista Filippo Lucci, la Polizia Postale e delle comunicazioni, Marco Sentieri cantante di Sanremo Giovani, di cui si ascolterà uno spezzone della canzone in gara al Festival “Billy Blu“, scritta dal compianto Giampiero Artegiani, scomparso nel febbraio 2019, autore di successi quali “Perdere l’amore” che vinse Sanremo nel 1988, interpretata da Massimo Ranieri (campano come Marco Sentieri). L’inviato di “Striscia la Notizia” Roberto Lipari modererà l’incontro.

