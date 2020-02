Sanremo ‘In Conferenza Stampa: Jessica Notaro canterà stasera una canzone scritta con Ermal Meta

“Siamo concentrati molto sui cantanti coesi nel loro insieme. Ho già condotto due dopo Festival ma questo avrà un valore diverso”.

Nicola Savino esordisce nella conferenza stampa della prima serata del Festival.

Amadeus risponde ancora alla curiosità della sala roof dell’Ariston che fa pesare in modo reiterato le sue dichiarazioni sulle donne. Il conduttore annuncia: “Le canzoni scelte non devono per forza avere un messaggio sociale importante, ma questa sera nella puntata ci sarà Jessica Notaro, brava cantante che con Antonio Maggio proporrá una canzone scritta insieme ad Ermal Metà. È il nostro modo per sostenere i drammi delle donne”.

La polemica sulle pari opportunità viene smorzata da Diletta Leotta: “La querelle finalmente é superata e non vedo l’ora che inizi lo show. Avrò un vestito molto ampio ed ho già sceso le scale in prova. Istituzionalmente è per me un onore far parte di un gruppo di 10 donne così tanto diversificato. Questo basti come risposta alle inutili accuse”.

Rula Jenreal prosegue: “Le polemiche fanno parte di qualsiasi iniziativa culturale. All’Ariston racconterò la storia di mia madre. Il 50% del mio cachet sarà devoluto ad una mia collega stuprata da alcuni componenti dell’Isis”.

Amadeus aggiunge: “Volevo un Festival con una presenza femminile altissima in tutti i suoi settori, dal Prima Festival Gino alle cinque serate dal palco dell’Ariston”.

Le canzoni? “Sono diverse tra loro. Nella mia sensazione sono tutte pop, cantabili, orecchiabili e appartenenti al mercato discografico giovanile”. Così l’ex speaker veronese rilancia i brani del Festival.

Questa sera ci sarà un videomessaggio emozionante di Roger Waters dei Pink Floyd.

Di seguito i nominativi dei primi 12 Big che si esibiranno nel corso della serata.

Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi

NUOVE PROPOSTE:

Eugenio di via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann

Anche il cinema avrà il suo spazio all’Ariston. Sul palco salirà il cast al completo del film prossimo all’uscita “Gli anni più belli”, firmato da Gabriele Muccino e con la sigla firmata da Claudio Baglioni. Presenti gli attori Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone, che si esibirà anche dal vivo con alcuni pezzi del suo album “Fortuna”.

Attesissimi Albano e Romina!