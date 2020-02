Sanremo ‘In’ conferenza, la Clerici in lacrime: “Quest’anno ho sofferto. Ci voleva Sanremo”

Sanremo, 7 feb. – “Sono senza parole, commosso da quello che sta accadendo. Stiamo facendo il Festival che avevo nella mia testa, ma non sarebbe potuto accadere senza la fiducia di tutti». Così Amadeus commenta il boom di ascolti della terza puntata.

Benigni chiama in diretta: “È stato bellissimo, un’emozione enorme – ha detto l’attore e regista -. Non ho dormito neanche un secondo per l’emozione di ieri. Sanremo può reggere anche il Cantico dei Cantici. Volevo salutarvi tutti e ringraziare tutti”.

Sul palco la presenza femminile della quarta serata sarà Antonella Clerici: “Sono contenta del successo di Amadeus, perché se lo merita. Mi è piaciuto che è stata un festa corale con un’armonia, in un contesto di tv sempre più conflittuale che a me non piace. L’amicizia è stata la base di questo Festival. Il segreto è fare cose eccezionali in maniera normale”.

Anche Francesca Sofia Novello salirà sul palco: “Sono orgogliosa di essere qui con voi. Spero stasera di riuscire a trasmettere le stesse emozioni che le mie colleghe hanno trasmesso a me nelle sere precedenti”.

LA GARA

I giovani che si sfideranno sono Leo Gassman vs Fasma – Tecla vs Marco Sentieri. Attorno alle 21.40 sarà proclamato il vincitore.

I big nell’ordine di esibizione saranno:

Jannacci, Rancore, Angi, Gabbani, Gualazzi, Anastasio, Pinguni, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Lauro, Pelù, Tosca, Zarrillo, Junior Cally, Le vibrazioni, Urso, Levante, Bugo e Morgan, Pavone, Nigiotti, Lamborghini, Masini. Lo spettacolo avrà il ritorno di Fiorello, poi ci saranno Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis, Dua Lipa. La puntata si aprirà con la classifica generale dei Big.