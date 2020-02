Sanremo ‘In conferenza’, anticipazioni della terza serata con duetti

Stamattina il risveglio è stato bellissimo con questi dati di ascolto — ha precisato il conduttore —. Tengo comunque i piedi per terra, ma non nascondo la gioia immensa, ma ci sono ancora tre serate e avremo modo poi di festeggiare in maniera vistosa domenica mattina. C’è grande soddisfazione legata alla musica, tutto è stato preparato al servizio della musica».

Atteso Roberto Benigni. Arriverà sul palco in alle 22,45, («farà una cosa che rimarrà»), poi toccherà a Mika. Ma la terza serata di giovedì è quella dedicata ai duetti. «Sarà una serata “atomica”», commenta Claudio Fasulo, vice direttore di Rai1 e responsabile dell’intrattenimento. In scaletta ci sono «titoli eccezionali, degni del festeggiamento per i 70 anni del Festival».

Tutti i giornalisti polemizzano sulle esibizioni degli artisti avvenute ieri troppo tardi. Amadeus ribatte: «Chi ha cantato tardi, canterà prima. Le prime due serate sono state anche all’insegna dello show, erano un po’ due “prime serate”».

La presenza femminile sarà assicurata dalla presentatrice albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Le due donne straniere rappresentano l’internazionalitá del Festival.

Georgina ha una sola paura: non riuscire a parlare bene l’italiano.

SCALETTA DUETTI

Michele Zarrillo (“Deborah”) con Fausto Leali

Junior Cally (“Vado al massimo”) con i Viito

Marco Masini (“Vacanze romane”) con Arisa

Riki(“L’edera”) e con Ana Mena

Raphael Gualazzi (“E se domani”) con Simona Molinari

Anastasio (“Spalle al muro”) con la Pfm

Levante (“Si può dare di più”) con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Alberto Urso (“La voce del silenzio”) con Ornella Vanoni

Elodie (“Adesso tu”) con Aeham Ahmad

Rancore (“Luce – Tramonti a Nord Est”) con Dardust e La rappresentante di lista

Pinguini Tattici Nucleari (“Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce”)

Enrico Nigiotti (“Ti regalerò una rosa”) con Simone Cristicchi

Giordana Angi (“La nevicata del 56”) con i Solis String Quartet

Le Vibrazioni (“Un’emozione da poco”) con Canova

Diodato (“24 mila baci”) con Nina Zilli

Tosca (“Piazza grande”) con Silvia Perez Cruz

Rita Pavone (“1950”) con Amedeo Minghi

Achille Lauro (“Gli uomini non cambiano”) con Annalisa

Bugo e Morgan (“Canzone per te”)

Irene Grandi(“La musica è finita”) con Bobo Rondelli

Piero Pelù (“Cuore matto”)

Paolo Jannacci (“Se me lo dicevi prima”) con Francesco Mandelli e Daniele Moretto

Elettra Lamborghini (“Non succederà più”) con Myss Keta

Francesco Gabbani (“L’italiano”)